новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Новости онлайн

Виктория Азаренко сыграет свой первый матч после перерыва

20.06.2017 - 18:40

Новости Беларуси. 20 июня в 20.00 по белорусскому времени пройдет первый матч Виктории Азаренко после годового перерыва, во время которого она стала мамой.

Игра пройдет на турнире в Мальорке. Соперницей Виктории станет японская теннисистка Риса Одзаки, занимающее место в восьмой десятке мирового топа.

Фото: vichka35

За несколько дней до турнира Азаренко выложила в социальные сети фото, где она поприветствовала турнир. Ее болельщики обрадовались тому, что их фаворитка снова на корте и пожелали ей удачи в сегодняшнем матче.

Мы уже писали о том, как знаменитая белорусская теннисистка провела год без турниров – здесь подробнее.

Фото: vichka35

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

Арина Соболенко покинула теннисный турнир ITF в Манчестере
Арина Соболенко покинула теннисный турнир ITF в Манчестере
Теннисный турнир памяти Марата Зверева: матч выиграла белоруска Ирина Шиманович
Теннисный турнир памяти Марата Зверева: матч выиграла белоруска Ирина Шиманович
Пара Максим Мирный – Мартин Матковский завершила выступление на теннисном турнире в Штутгарте
Пара Максим Мирный – Мартин Матковский завершила выступление на теннисном турнире в Штутгарте
Белоруска Алина Соболенко пробилась в полуфинал теннисного турнира ITF в Манчестере
Белоруска Алина Соболенко пробилась в полуфинал теннисного турнира ITF в Манчестере
Максим Мирный и Мартин Матковский без борьбы прошли в полуфинал парного разряда теннисного турнира в Штутгарте
Максим Мирный и Мартин Матковский без борьбы прошли в полуфинал парного разряда теннисного турнира в Штутгарте
Александра Саснович пробилась во второй раунд турнира WTA, обыграв россиянку Анну Калинскую
Александра Саснович пробилась во второй раунд турнира WTA, обыграв россиянку Анну Калинскую
Фото: rafaelnadal
Это рекорд: 31-летний Рафаэль Надаль выиграл «Ролан Гаррос» в десятый раз
Фото: jelena.ostapenko1997
Уже 12-я ракетка мира: факты о Елене Остапенко – сенсационной победительнице «Ролан Гаррос-2017»
Все новости по теме Теннис
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2014. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru