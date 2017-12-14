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Виктория в кубке ЕКВ. Волейболистки «Минчанки» обыграли сербское «Единство»

14.12.2017 - 15:42

Женский волейбольный клуб «Минчанка» накануне выиграл первую из двух запланированных игр 1/16 финала у сербской дружины «Единство».

Белорусские девушки уверенно превзошли своих оппоненток в 4 партиях. Два первых сета минчанки оставили за собой с одинаковым счетом 25:15. На третьем отрезке матча белоруски подрасслабились, вследствие чего уступили партию – 11:25. Однако далее всё стало на свои места.

Хоть и с минимальным перевесом 25:23, «Минчанка» берет четвертый сет и ставит жирную точку в игре. Уверенная победа белорусок – 3:1. Ответный матч в Кубке Вызова команды проведут 10 января в Минске.

Волейболистки «Минчанки» обыграли сербское «Единство»

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