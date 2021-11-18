«Виновные подлежат привлечению к уголовной ответственности». Заявление генпрокурора Беларуси о защите беженцев
Новости Беларуси. Польские власти своими действиями нарушают неприкосновенность государственной границы Беларуси. Такую оценку событиям, которые происходят на наших западных рубежах дала Генеральная прокуратура. Все факты нарушения законодательства задокументированы и будут переданы в международные организации, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Представители власти Польши неоднократно осуществляли и осуществляют в настоящее время незаконную депортацию беженцев
Андрей Швед, генеральный прокурор Беларуси:
Правовой анализ ситуации, сложившейся на белорусско-польской границе, в связи с неоднократными попытками беженцев попасть в соответствии с международными правилами на территорию Польши для их следования транзитом в ФРГ показал следующее: до настоящего времени должностными лицами Республики Польша грубо нарушается требование международного права, определяющего основные гражданские политические права беженцев, а также граждан Беларуси. Предпринимаются попытки и нарушается неприкосновенность государственной страницы нашей страны, совершаются иные многочисленные противоправные действия против человечества. Представители власти Польши неоднократно осуществляли и осуществляют в настоящее время незаконную депортацию, пытки и акты жестокости в отношении беженцев. Так, при их прибытии к государственной границе Польши силовиками этого государства осуществлены и реализуются неадекватные и явно несоразмерные организационные и технические мероприятия по препятствованию прохода беженцами в Германию. В частности установлены дополнительные ограждения, введены военизированные вооруженные патрули, оцепления, применены угрожающие полеты авиатехники, танки, другое тяжелое вооружение в непосредственной близости от располагающейся на территории Республики Беларусь мирных беженцев. Подчеркну, что беженцы неоднократно и публично заявляли о своем статусе, целях и их маршруте движения в Германию, о чем достоверно известно властям Польши.
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Польские силовики в отношении мирных и беззащитных людей применяли пытки и иные акты жестокости
Андрей Швед:
Несмотря на это польские силовики в отношении мирных и беззащитных людей, в том числе в ночное время суток, применяли пытки и иные акты жестокости, специальные средства, ядовитые вещества, освещение, ослепляющее зрение, демонстрационные выстрелы в воздух и взрывы, физическую силу. Только 15 и 16 ноября зафиксированы и задокументированы многочисленные факты незаконной депортации беженцев с территории Польши, применение в отношении их водометов, содержащих химические примеси, при температуре окружающей среды не более 4 градусов. Светошумовых гранат и газа с токсическими веществами, в том числе в отношении женщин, имеющих признаки беременности, и малолетних детей. Полученные накануне предварительные результаты судебно-медицинской экспертизы указывают на использование польскими должностными лицами сильно действующих ядовитых химических веществ токсического и раздражающего действия. В том числе ОС, дельтаметрина (он же пестицид) и иных, к оторые вызвали не менее чем у 30 потерпевших телесные повреждения в виде ожогов, отравлений, ссадин, ушибов. Особо отмечу, что среди лиц, получивших повреждения в результате незаконных, ничем не обусловленных актов агрессии, пыток и жестокости со стороны польских должностных лиц, имеются несовершеннолетние. Например, Бриад Абас 2006 года рождения, Синди Сирано 2007 года рождения, женщины, в том числе беременные. Телесные повреждения нанесены представителям СМИ Беларуси, России, Катара, должностным лицам органов пограничной службы нашей страны. Каждый факт совершения преступных деяний должностных лиц Польши, в том числе на территории Республики Беларусь, фиксируется, документируется объективно и беспристрастно. В ходе расследования возбуждено накануне уголовного дела о преступлениях против безопасности человечества, совершенных польскими силовиками и иными представителями власти этой страны.
Зафиксированы неоднократные публичные выступления ряда граждан Польши с призывами осуществить агрессию Польши в отношении Беларуси
Андрей Швед:
Принимаются и реализуются активные меры по идентификации каждого должностного лица, совершившего конкретные преступные деяния в отношении беззащитных людей. Сейчас они прячутся, польские силовики и другие должностные лица, за нагромождением колючей проволоки, металлическими барьерами, танками, броневиками, 15 000 вооруженными до зубов военными. Особо отмечу, что все вышеизложенные и иные циничные преступные действия, которые в настоящее время документируются правоохранительными органами Беларуси, совершены по прямому указанию либо с согласия политического руководства Польши, ее президента Анджея Дуды, премьер-министра Матеуша Моравецкого, министра национальной обороны Мариуша Блащака и других высших должностных лиц. Напомню, что преступления против человечества, в соответствии с международными нормами и правилами, не имеют срока давности. И виновные лица подлежат привлечению к уголовной ответственности. Кроме того, нами зафиксированы неоднократные публичные выступления ряда граждан Польши, в том числе должностных лиц, с призывами осуществить агрессию Польши в отношении Республики Беларусь. В данном случае речь идет о наличии состава признаков преступления, предусмотренного статьей 123 Уголовного кодекса нашей страны, а именно – пропаганда войны. В этой связи Генеральной прокуратурой возбуждено уголовное дело, расследование которого поручено Следственному комитету Беларуси. Соответствующая информация о преступных действиях, совершенных высшими должностными лицами Польши, будет направлена для дачи правовой оценки во все международные организации, включая ООН, Совет Европы и другие.
Люди получили сильные ожоги. В Беларуси провели экспертизу и выяснили, какие вещества были в водомётах поляков
Новости Беларуси. Пока в параллельной польской реальности выдумывают очередные небылицы о «злостном диктаторском режиме», который мучает беженцев гуманитаркой, наши специалисты занимаются делами практическими: собирают, изучают и квалифицируют доказательства преступление режима Дуды. Уже опрошено 50 человек и это лишь по одному эпизоду бойни на погранпереходе 16 ноября. Показания опрошенных звучат схоже и позволяют сделать вывод: безоружные люди подверглись настоящей экзекуции. В классических традициях фашизма: газ, обливания ледяной водой на морозе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Чем травили гостеприимные поляки прошенных в Европу гостей – в материале Алены Сыровой.
Эти кадры сняты 18 ноября камерой наблюдения в пункте пропуска «Брузги». Картина очень непривычная, особенно для тех, кто пересекал рубеж здесь, правда? И дело не только в колючей проволоке и водометах, которыми себя огородила Польша. Бросаются в глаза посторонние предметы, которые так и остались лежать на земле с момента драматических событий на белорусско-польской границе. Фрагменты боеприпасов, объекты, впитавшие распыленный газ и жидкость. Все это вещественные доказательства «европейского гостеприимства по-польски».
В минувший вторник, 16 ноября, весь мир увидел, как встречают в Польше тех, кто пришел за помощью. Для адекватных людей водометы в околонулевую температуру, поливающие всех и вся на территории сопредельного государства – само по себе явный беспредел, требующий правовой оценки. И можно не сомневаться, ее белорусская сторона даст.
«Виновные подлежат привлечению к уголовной ответственности». Заявление генпрокурора Беларуси о защите беженцев – подробнее здесь.
Для польских силовиков и их руководителей, указывающих цели, по которым нужно бить, бесчеловечное отношение, несоразмерная агрессия, похоже, нормальная ситуация. Зная, что перед ними изможденные люди, женщины, дети. Они не только хладнокровно остужали попытки отчаявшихся прорваться в лучшую жизнь, но и решились на химическую атаку.
Николай Сасункевич, заместитель начальника Главного управления специальных экспертиз центрального аппарата ГКСЭ:
Обнаружено вещество, представляющее собой вытяжку алкалоидов стручкового перца. Данное вещество применятся для снаряжения спецсредств, находящихся на вооружении армии и полиции. А именно – газовых гранат, патронов для газового оружия, различного рода аэрозольных устройств, в том числе водометов. При попадании на кожу, слизистые оболочки и в дыхательные пути вещество вызывает сильное жжение, выраженные болевые ощущения, спазм глазных мышц и слезотечение, а также кашель. В больших концентрациях вызывает ожоги слизистой глаз и кожи.
Глаза тех, кто это видел в живую, заполонили слезы и вовсе не от обиды. А от боли. Мигранты, журналисты, операторы вне зависимости от редакционной принадлежности закрывали глаза руками, от жжения слизистых падали на землю, оказавшись под душем из польских водометов. Те, кто внимательно следил за ситуацией в режиме онлайн, могли заметить, что атаковали людей из нескольких водометов жидкостью разных цветов. Попадая на траву, она оставляла после себя выжженную землю. Что уж говорить о людях. Десятки пострадавших. Страшно представить, что было бы, не окажись рядом чистой воды и медиков.
Алексей Сорокин, начальник Главного управления судебно-медицинских экспертиз центрального аппарата ГКСЭ:
В Государственном комитете судебных экспертиз проведено более 30 судебно-медицинских экспертиз в отношении лиц, в том числе четырех женщин и одного ребенка 2007 года рождения, обратившихся за медицинской помощью из-за причинения им телесных повреждений 16 ноября на участке белорусско-польской границы в районе пункта пропуска «Брузги» на территории Беларуси. Все подэкспертные предъявили жалобы на выраженную резь в глазах, першение и боль в горле. Кроме того, у некоторых лиц обнаружены повреждения кожных покровов.
После химической атаки поляков на людей в погранпереходе «Брузги» всю ночь работали белорусские следователи. Теперь это не просто догадки или эмоциональные заявления пострадавших, а научно доказанный факт. В адрес просящих приюта людей, бежавших их своих разрушенных стран в цивилизованную Европу, молящих о помощи и готовых отказаться от еды, воды, тепла – лишь бы их пустили, в адрес журналистов показывающих происходящее и выполняющих свою работу, польские силовики осознанно устроили химическую атаку.
Пробы грунта, смывы, образцы растительности с наслоением окрашенных веществ – все отправили на исследование и судмедэкспертам, и в Национальную академию наук. Именно там есть все необходимое профессиональное оборудование, позволившее определить состав химикатов, которыми поляки поливали людей.
Алексей Янцевич, заместитель директора по научной работе Института биоорганической химии НАН Беларуси:
В составе проб обнаруживается более 37 веществ промышленного происхождения. Действующие вещества – это капсаицин и дигидрокапсаицин. Компоненты, которые используются в спецсредствах, в слезоточивом газе, в газовом оружии. Дельтаметрин – это нейротоксичный инсектицид. Обычно его используют, чтобы уничтожать насекомых.
Еще раз: средство для травли насекомых поляки использовали против людей, женщин, детей. Прекрасно понимая, что могут причинить вред здоровью. И речь не только о восполнении легких от холодной воды, не об ушибах, которые легко получить, поскальзываясь на асфальте под струями из водомета, а об ожоге слизистой глаз, дыхательных путей, потере зрения в конце концов. Это преступление. И виновные должны понести за это наказание, где бы они ни прятались и какие бы должности ни занимали. Генеральная прокуратура нашей страны возбудила уголовное дело.
Здесь стоит напомнить: согласно международным нормам, преступления против человечности не имеют срока давности. И виновные лица должны быть привлечены к уголовной ответственности. Но события «залитого слезами вторника» на белорусско-польской границе не единственный эпизод, за который придется отвечать. Похоже, собственная безнаказанность и некогда великое прошлое напрочь лишили некоторых представителей Польши способности адекватно оценивать ситуацию и взвешивать риски. Генеральная прокуратура долго хранила молчание, но красные линии в отношении Беларуси пересечены.
Сложившаяся ситуация на белорусско-польской границе – это уже не просто гуманитарный кризис и дело двух-трех государств. Это вызов для всей внешне стройной системы защиты прав человека, где, казалось бы, уже давно сильные мира сего распределили роли добродетелей и злодеев. Но не ошиблись ли? Пришло время честно ответить на этот вопрос и сделать определенные шаги, только тогда все разговоры о важности общечеловеческих ценностей с высоких трибун будут иметь смысл, а пока же на происходящее без слез не взглянешь.