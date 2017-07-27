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Виолетта Скворцова: «Чувствую себя не очень комфортно в данной ситуации – что такое внимание оказывается»

27.07.2017 - 21:57

Виолетта Скворцова, чемпион Европы среди юниоров по лёгкой атлетике в тройном прыжке, и Вадим Девятовский, председатель Белорусской федерации лёгкой атлетики, в программе «Простые вопросы» с Егором Хрусталёвым.

Так получилось, что, может быть, если бы не произошло этого инцидента, такого бы внимания к Вам не было. И, может быть, вот это прошло бы в выпусках новостей, и я бы не имел замечательной возможности с Вами познакомиться. Но вот это случилось. Из-за этого к Вам более пристальное внимание и тех, кто Вас поддержит, и тех, кто не желает Вам добра. Но, как Вы сами считаете, вот это – улыбка судьбы или ухмылка судьбы.

Виолетта Скворцова, чемпион Европы среди юниоров по лёгкой атлетике в тройном прыжке:
Если честно, это очень тяжёлый вопрос, потому что, на данный момент, я чувствую себя не очень комфортно в данной ситуации – то, что такое внимание оказывается.

И, как бы, у меня желание только дальше тренироваться, дальше жить, как и жила.

Это – только начало спортивной карьеры, это – даже не середина, и уж точно – не конец.  

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