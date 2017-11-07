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«Виртуальная реальность – это прекрасный инструмент в руках творца»: сферические фильмы на фестивале «Лістапад»

07.11.2017 - 15:59

Новости Беларуси. В 17-м году нынешнего века куда актуальнее революция технологическая. Поэтому 7 ноября в столице прошел День виртуальной реальности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Режиссеры из восьми стран, в том числе и Беларуси, показали так называемые сферические фильмы. Их снимали специально для VR-очков.

Дмитрий Соркин, куратор мероприятия «День виртуальной реальности»:
Мы показываем программу из 17 сферических фильмов от авторов из Испании, Германии, Франции, России, Польши, Великобритании, Беларуси и Индии. Помимо этого, мы пытаемся рассказать белорусскому зрителю о том, что виртуальная реальность – это прекрасный инструмент в руках творца, в руках художника. Потому 4 белорусских художника на глазах у зрителя будут создавать виртуальные миры. И каждый посетитель при желании сможет создать свой первый скетч-набросок виртуальной реальности.

Такой кинозал со стороны выглядит необычно, однако фильмы в виртуальной реальности набирают популярность – в Голливуде недавно даже вручили специальный «Оскар» за работу в таком формате. Кстати, мероприятие является частью фестиваля «Лістапад». Пока все фильмы, снятые для VR-очков зрители смотрят вне конкурса. Однако организаторы уверены: свою номинацию это высокотехнологичное кино может получить уже в следующем году.

«Виртуальная реальность – это прекрасный инструмент в руках творца»: сферические фильмы на фестивале «Лістапад»

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