Виртуальная угроза: как научить ребенка сетевой безопасности и не испортить с ним отношения

Новости Беларуси. Доступ к Интернету в 2017 году будет у трех миллиардов человек. Это, считай, половина населения Земли.

Беларусь сегодня уже в тройке стран с суперскоростным доступом в сеть.

Причем если есть мобильник, значит под рукой и выход в интернет. Но ведь кроме неоспоримых плюсов у него есть и темная сторона. Самое опасное – когда с ней один на один остается ребенок. Всего пару цифр из западных исследований.

57% детей в интернете хотя бы раз в неделю наталкиваются на порнографию.

Каждый день по чатам и сайтам знакомств рыщут до 750 тысяч злоумышленников. Размышляли о том, можно ли научить ребенка пользоваться Интернетом безопасно, в программе «Неделя» на СТВ.