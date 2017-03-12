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Виртуальная угроза: как научить ребенка сетевой безопасности и не испортить с ним отношения

12.03.2017 - 21:00

Новости Беларуси. Доступ к Интернету в 2017 году будет у трех миллиардов человек. Это, считай, половина населения Земли.

Беларусь сегодня уже в тройке стран с суперскоростным доступом в сеть.

Причем если есть мобильник, значит под рукой и выход в интернет. Но ведь кроме неоспоримых плюсов у него есть и темная сторона. Самое опасное – когда с ней один на один остается ребенок. Всего пару цифр из западных исследований.

57% детей в интернете хотя бы раз в неделю наталкиваются на порнографию.

Каждый день по чатам и сайтам знакомств рыщут до 750 тысяч злоумышленников. Размышляли о том, можно ли научить ребенка пользоваться Интернетом безопасно, в программе «Неделя» на СТВ.

Виртуальная угроза: как научить ребенка сетевой безопасности и не испортить отношения

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