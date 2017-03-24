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Виртуальное в реальности: что такое киберспорт и есть ли он в Беларуси?

24.03.2017 - 13:17

Для кого-то компьютерные игры – способ расслабиться, для других – это возможность проявить себя и стать настоящим чемпионом. Во всем мире сегодня огромную популярность набирает киберспорт. Соревнования в виртуальном пространстве собирают тысячи профессиональных игроков и миллионы поклонников по всему миру.

Роман увлекся компьютерными играми, когда ему было 14. Уже несколько  лет юноша совершенствует свои навыки в единственной виртуальной дисциплине. За это время ему удалось стать одним из лучших игроков в Беларуси.

Молодые люди, для которых компьютерные игры давно перестали быть просто хобби, могут и обидеться, когда слышат в свой адрес слово «геймер». Они уверены, соревнования в виртуальном пространстве сродни спортивным состязаниям. Они отнимают много сил, требуют от участника баталий невероятных усилий и концентрации внимания.

Вот и тренируются профессиональные игроки, которых, к слову, немало у нас в стране, как настоящие спортсмены – в среднем по 8-10 часов в сутки. Не обходится и без регулярных соревнований.

Недавно в Беларуси начала свою работу федерация киберспорта. Эта организация призвана содействовать развитию в нашей стране данного направления и вовлечению в него профессиональных игроков. В ближайших планах – запустить Республиканский киберспортивный чемпионат и провести студенческую лигу.

Сегодня киберспорт – неотъемлемая часть жизни многих молодых людей, а иногда и далеко не молодых. Это огромная площадка, которая объединяет людей по интересам и предоставляет им возможность для самореализации. И наши белорусские участники надеются, что скоро им удастся покорить международную киберспортивную арену.

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