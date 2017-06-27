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Вирус-вымогатель Petya добрался до Беларуси: об атаке сообщил Бобруйский машиностроительный завод

27.06.2017 - 21:17

Новости Беларуси. Отголоски массированной кибератаки в Украине и России дошли и до нашей страны. Стало известно о единичных случаях заражения вирусом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

О сбое в компьютерных системах нашему каналу сообщил Бобруйский машиностроительный завод.

Сейчас на предприятии работают над устранением неполадок.

За день в Украине вредоносный вирус заразил целый ряд ПК частных компаний и государственных учреждений.

Нападению подверглись все компьютеры кабинета министров. Зашифрованы и системы аэропорта «Борисполь» (возможны задержки вылетов). Также из-за хакерской атаки прекратил вещание один из местных телеканалов. С проблемами столкнулись и украинские банки.

Не работают банкоматы, метрополитен не принимает оплату картами.

Через несколько часов после Украины сообщения о хакерских атаках стали приходить и из России. Вирус-вымогатель появился на компьютерах «Роснефти», в некоторых офисах и банках. После заражения на экране устройства появляется требование заплатить определенную сумму, чтобы продолжить работу.

Вирус-вымогатель Petya добрался до Беларуси: об атаке сообщил Бобруйский машиностроительный завод

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