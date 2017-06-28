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Вирус-вымогатель затронул некоторые крупные белорусские компании

28.06.2017 - 17:05

Новости Беларуси. Мировая волна кибератак. В управление «К» Министерства внутренних дел – оно работает над раскрытием преступлений в сфере информационных технологий – поступило сразу несколько заявлений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Вредоносные программы блокируют ценную информацию. Зараженные файлы присылают под видом резюме, финансовых отчетов, прочей документации. На самом деле под ними скрывается программа, после запуска которой загрузить операционную систему компьютера невозможно.

В той или иной степени, кибератака затронула весь мир. США и Израиль уже создают рабочую группу по предотвращению подобных угроз.

Вирус-вымогатель затронул некоторые крупные белорусские компании

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