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Виталий Карпанов: «Уже нужно создавать совет, как нужно спасать телевидение»

26.06.2017 - 19:54

Новости Беларуси. Почему телевидение теряет популярность, обсуждали во время ток-шоу «Что происходит».

Виталий Карпанов, солист группы «Дрозды»:
И телевидение нам интересно, и Youtube нам интересен. Всё, что происходит, и где можно показать своё творчество – всё интересно. Но, когда я столкнулся с тем, что инструмент телевидения уже так не работает, как он должен работать, как он работал раньше – пришлось искать вот эти ходы в Интернете и находить дружеские отношения с блоггерами.

Кто такие блоггеры мне пришлось узнать 2-3 года назад.

Точнее, остро я столкнулся с этим ровно год назад, когда начал раскручивать свой клип «Не танцую» нашумевший.

И что это? Параллельная реальность?

Виталий Карпанов:
Нет, это просто уже реальность. Это просто реальность, которая побеждает всё. Уже нужно создавать совет, как нужно спасать телевидение. И здесь должно сидеть 6 трибун блоггеров, и им задавать вопрос: «Что мы будем делать дальше?»

«Что происходит» с белорусской молодёжью: Youtube, киберспорт, роупджампинг

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