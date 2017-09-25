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Виталий Мисевец: «На протяжении 12-15 лет парламент наш не может принять закон «Об обращении с животными». Надеюсь, что осенью мы точно его примем»

25.09.2017 - 20:13

Новости Беларуси. Когда депутаты рассчитывают принять закон, касающийся животных, рассказали во время ток-шоу «Что происходит».

Виталий Мисевец, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:
Я вот посмотрел, что на протяжении, наверное, уже 12-15 лет парламент наш не может принять закон «Об обращении с животными», это говорит о том, что активность со стороны простых граждан, наших избирателей, со стороны зоозащитных организаций – она очень продуктивна и эффективна.

То есть, мы не успеваем один законопроект почитать, опять получаем кучу всяких разных дополнений и изменений, недовольств, в том числе.

И надеюсь, что осенью мы точно уже его примем. Хотелось бы, потому что сегодня есть вопросы, которые именно прописаны в этом новом законопроекте, и которые сегодня нужны нам для того, чтобы решать эти вопросы по обращению с животными. 

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Источник фото: facebook.com/den.podolchak
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