Виталий Смирнов: мы в 2035 году должны достигнуть не менее 50% извлечения отходов из объема образования
Новости Беларуси. В стране ежегодно увеличивается объем переработанных коммунальных отходов. Если 10 лет назад доля вторичных ресурсов составляла менее 10 %, то сейчас уже приближается к 25 %, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
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Виталий Смирнов, заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Беларуси:
Национальной стратегией определено, что мы в 2035 году должны достигнуть не менее 50 % извлечения отходов из объема образования. В настоящее время есть поручение правительства, Администрации Президента, чтобы внимательно еще раз изучить все сроки, все возможные варианты и по возможности их максимально сократить с учетом возможных инвестиций в данную отрасль, с учетом привлечения современных технологий, ноу-хау, в том числе изучить возможности направления отходов на переработку в части изготовления RDF-топлива, в части энергетического использования для целей отопления.
Что будет с крупными мусорными полигонами? Как инвесторы приходят в бизнес по переработке отходов? И когда за тару сможем вернуть деньги (хорошо забытая еще советская практика)?
Большое интервью смотрите 19 января в программе «Неделя».
В Беларуси утвердили план перехода на экоупаковку
Новости Беларуси. 14 января стало известно, что правительство утвердило План перехода страны на экоупаковку. В ближайшие год-два будет введена залоговая система обращения тары, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Вместо пластика максимально будут использоваться другие материалы, такие как бумага и стекло. Также будет организован раздельный сбор отходов на массовых мероприятиях. Создадут объекты по сортировке и использованию твердых коммунальных отходов. С 2021 года в общепите перестанут подавать блюда в одноразовой посуде из полимеров. Получат распространение технологии производства биоразлагаемой упаковки из растительного сырья.
Больше новостей экономики за 14 января здесь.