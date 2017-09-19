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Витаутас Кратулис: «Хотите попробовать кофе? Нет промежуточных вещей, есть кофе и горячая вода»

19.09.2017 - 21:27

Витаутас Кратулис, кофейный сомелье, в программе «Простые вопросы» с Егором Хрусталёвым.

Витаутас Кратулис: «Кофе до того, как он заслужит это имя – Cup of Excellence – выпивается до 9 тысяч чашек»

Витаутас Кратулис о кофе: «Нормальное потребление, без эксцессов – 3 чашки в день»

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«Если хочется ещё одну чашку, при том, что ты не добавлял ни сахара, ни молока, значит, это – хороший кофе»

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