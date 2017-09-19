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Витаутас Кратулис: «Кофе до того, как он заслужит это имя – Cup of Excellence – выпивается до 9 тысяч чашек»

19.09.2017 - 21:25

Витаутас Кратулис, кофейный сомелье, в программе «Простые вопросы» с Егором Хрусталёвым.

Витаутас Кратулис, кофейный сомелье:
Конкурс происходит на такой основе, что предлагается всем фермерским хозяйствам страны предоставить образцы в определённый момент.

Предоставить образцы самого лучшего, что у них есть.

Сначала, всё-таки, собирается группа местных дегустаторов, в этой стране, предварительный отбор и очень большой. Много образцов, тысячи образцов присылают, делается предварительный отбор, потом делается ещё несколько раундов, чтобы уменьшить, не оставить эти тысячи кофе для международного жюри.

Сколько Вам приходится выпить чашек?

Витаутас Кратулис:
Обычно для международного жюри оставляется только 60 образцов.

60 за сколько дней Вы выпиваете?

Витаутас Кратулис:
Мы его выпиваем не один раз. Кофе до того, как он заслужит это имя – Cup of Excellence – его выпивается, грубо, до 9 тысяч чашек. И, если ты этот кофе покупаешь, значит, он, действительно, много раз жарился, много раз пробовался разными людьми, не только из Литвы, Азии или Америки. А ещё, может быть, другие вкусовые преференции какие-то были.

И мы все много раз сказали: «Да, он – суперкофе, вот наши баллы».

И потом, конечно, голосуется всё на Интернет-аукционе реальными, живыми деньгами. И, если ты – реальный любитель кофе, ты такой кофе будешь покупать и привозить к себе в страну, давать пробовать здесь местным гурманам.  

Витаутас Кратулис: «Хотите попробовать кофе? Нет промежуточных вещей, есть кофе и горячая вода»

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