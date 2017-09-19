новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » «Простые вопросы» с Егором Хрусталевым

Витаутас Кратулис: «Маленькая цена для кофе – это явный минус»

19.09.2017 - 21:26

Витаутас Кратулис, кофейный сомелье, в программе «Простые вопросы» с Егором Хрусталёвым.

Возможно ли получить хорошую чашку кофе по небольшой цене? Или, всё-таки, цена – это не только бренд, а ещё какое-то качество очень особенное?

Витаутас Кратулис, кофейный сомелье:
Маленькая цена для кофе – это явный минус.

Значит, уже всем плохо: уже фермеру не заплатили.

Сейчас уже не те времена, когда можно где-то там войти в джунгли и найти великолепнейший кофе, и его собрать, никому ничего не заплатить и привезти сюда, и за копейки продать. Кофе должен стоить сколько-то. 

Витаутас Кратулис: «Хотите попробовать кофе? Нет промежуточных вещей, есть кофе и горячая вода»

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

«Если хочется ещё одну чашку, при том, что ты не добавлял ни сахара, ни молока, значит, это – хороший кофе»
«И как Вы определяете: вот это – золотая какашка?»: кофейный сомелье Кратулис о Kopi Luwak
Пятый Открытый Фестиваль Сыра «Теория Большого Сыра» пройдёт в Гродно
Удачливые покупатели 41-го тура: ценные призы, разыгрываемые «Евроопт», нашли очередных обладателей
Виктория Елисеева, Алексей Елисеев
Два дня до зарплаты, в кошельке последние 10 рублей: счастливый «миг удачи» семьи Елисеевых
Розыгрыш 42-го тура игры «Удача в придачу» от «Евроопт» состоится 23 сентября
Розыгрыш 41-го тура игры «Удача в придачу» от «Евроопт» состоится 9 сентября
«Аромат удачи»: как семья из Светлогорска выиграла квартиру в игре «Удача в придачу»
Все новости по теме Продукты питания
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2014. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru