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Витаутас Кратулис о кофе: «Нормальное потребление, без эксцессов – 3 чашки в день»

19.09.2017 - 21:25

Витаутас Кратулис, кофейный сомелье, в программе «Простые вопросы» с Егором Хрусталёвым.

Давайте возьмём простого человека, не являющегося гурманом и знатоком кофе. Человек следит за своим здоровьем, пытается выбирать правильные продукты – здоровый образ жизни, правильное питание, но, естественно, позволяет себе какие-то слабости. Вот в жизни этого человека, какое место должен играть кофе? Сколько его должно быть? Какой это должен быть кофе? Если человек не является гурманом, и у него каких-то нет завышенных требований.

Витаутас Кратулис, кофейный сомелье:
Такое нормальное потребление, без никаких эксцессов – считается, грубо, 3 чашки в день. И есть немало студий, в которых доказывается, что 1, даже 2 чашки в день для беременной женщины – абсолютно ничего. 

Витаутас Кратулис: «Хотите попробовать кофе? Нет промежуточных вещей, есть кофе и горячая вода»

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