Витебск готовится к официальному открытию «Славянского базара»

Новости Беларуси. За день до официального открытия фестиваля «Славянский базар» Витебск не спит круглые сутки.

11 июля – первый конкурсный день для исполнителей. По условиям, 21 юный артист исполнит песню на родном языке своей страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. География конкурса уже давно вышла за пределы славянских стран. В 2017 году участвуют представители США и Кубы, так что все эти дни фестивальная столица будет звучать с иностранным акцентом.

Также 11 июля открывается выставка средневековых поясов, в том числе можно будет увидеть известные на весь мир слуцкие пояса. Вечером – первый спектакль и второй сольный концерт -- на Лепса ожидается аншлаг.