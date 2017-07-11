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Витебск готовится к официальному открытию «Славянского базара»

11.07.2017 - 11:16

Новости Беларуси. За день до официального открытия фестиваля «Славянский базар» Витебск не спит круглые сутки.

11 июля – первый конкурсный день для исполнителей. По условиям, 21 юный артист исполнит песню на родном языке своей страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. География конкурса уже давно вышла за пределы славянских стран. В 2017 году участвуют представители США и Кубы, так что все эти дни фестивальная столица будет звучать с иностранным акцентом.

Также 11 июля открывается выставка средневековых поясов, в том числе можно будет увидеть известные на весь мир слуцкие пояса. Вечером – первый спектакль и второй сольный концерт -- на Лепса ожидается аншлаг.

Витебск готовится к официальному открытию «Славянского базара»

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