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Витебск мои ожидания даже превзошел: впечатления гостей «Славянского базара»

13.07.2017 - 20:22

Новости Беларуси. Одно из самых ярких и зрелищных событий этого лета – Международный фестиваль искусств «Славянский базар в Витебске», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

До его официального открытия остается около часа. Торжественная церемония состоится на сцене Летнего амфитеатра, на которую в этот вечер выйдут самые яркие звезды белорусской и зарубежной эстрады.

Участие в церемонии примет Президент Беларуси.

По традиции Александр Лукашенко вручит специальную награду «Через искусство – к миру и взаимопониманию». В 2017 году ее обладателем станет Тамара Гвердцители (подробнее здесь).

Также впервые в истории «Славянского базара» из рук главы государства заслуженную награду получит победитель детского песенного конкурса. Интрига разрешилась 13 июля и гран-при нынешнего состязания у белоруски Марии Магильной (подробнее здесь).

На прямую связь со студией из праздничного Витебска выходит моя коллега.

Юлия Бешанова, СТВ:
Мы находимся в эпицентре фестиваля и сегодня, пожалуй, самый насыщенный на события день. Витебск в предвкушении официального открытия XVI Международного фестиваля искусств. Позывные «Славянского базара» со сцены Летнего амфитеатра прозвучат буквально через 1,5 часа. Вы можете видеть, как прибывают многочисленные гости. Ну а в городе чувствуется атмосфера самого настоящего праздника.

Гости фестиваля «Славянский базар»:
Для меня это событие очень грандиозное каждый год.

И каждый год я его жду с нетерпением.

В Витебск я приехала из Минска. Впечатления прекрасные. Я скажу, что Витебск мои ожидания даже превзошел, тут очень красиво.

Татьяна Руденко:
«Славянский базар», ребята, это последний оплот у нас чистоты, мира, любви, дружбы. Это такое чудо, когда собираются с бывших наших советских республик.

Ни одного фестиваля по-моему, везде, во всем мире я не видела фестиваля лучше, чем «Славянский базар».

Витебск мои ожидания даже превзошел: впечатления гостей «Славянского базара»

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