Витебский медуниверситет к учебному году подарил для тысячи своих студентов новое общежитие

Новости Беларуси. Около тысячи студентов Витебского университета отметят новоселье. Новое общежитие в новом учебном году стало дня них долгожданным подарком. В вузе учится около пяти тысяч человек, а обеспечены жильем, да еще вблизи альма-матер, далеко не все, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Теперь в высотном здании на шестерых – две комнаты, санузел с душевой и отдельная кухня. Предусмотрены здесь также гостиничные номера для родителей, фитнес и тренажерный залы.
Юлиана Заранкова, студентка 2 курса Витебского медицинского университета:
Мне очень нравится то, что здесь хорошая мебель, каждому шкаф имеется, у каждого своя тумбочка, полочка.
Злата Гринюк, студентка 2 курса Витебского медицинского университета:
Через каждый этаж будут оборудованы специальные читальные зоны для других людей.