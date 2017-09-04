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Витебский медуниверситет к учебному году подарил для тысячи своих студентов новое общежитие

04.09.2017 - 07:25

Новости Беларуси. Около тысячи студентов Витебского университета отметят новоселье. Новое общежитие в новом учебном году стало дня них долгожданным подарком. В вузе учится около пяти тысяч человек, а обеспечены жильем, да еще вблизи альма-матер, далеко не все, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Теперь в высотном здании на шестерых – две комнаты, санузел с душевой и отдельная кухня. Предусмотрены здесь также гостиничные номера для родителей, фитнес и тренажерный залы.

Юлиана Заранкова, студентка 2 курса Витебского медицинского университета:
Мне очень нравится то, что здесь хорошая мебель, каждому шкаф имеется, у каждого своя тумбочка, полочка.

Злата Гринюк, студентка 2 курса Витебского медицинского университета:
Через каждый этаж будут оборудованы специальные читальные зоны для других людей.

Витебский медуниверситет к учебному году подарил для тысячи своих студентов новое общежитие

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