новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Новости «24 часа»

Виза сроком до 30 дней по прибытию: Катар упростил визовый режим для белорусов

10.08.2017 - 10:12

Новости Беларуси. Катар упростил визовый режим для белорусов. Наши граждане смогут получить туристическую визу сроком до 30 дней непосредственно по прибытии в страну, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Такие же правила установлены и для представителей еще четырех десятков государств. Катар считается настоящей жемчужиной Персидского залива. Несмотря на то, что от Минска до столицы Катара города Доха почти четыре тысячи километров, страны связывает многолетняя дружба и весомые совместные проекты.

Виза сроком до 30 дней по прибытию: Катар упростил визовый режим для белорусов

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

Государства Катар отмечает 18 декабря Национальный день: поздравления направил Александр Лукашенко
Государства Катар отмечает 18 декабря Национальный день: поздравления направил Александр Лукашенко
Минфин Беларуси предложил катарскому инвестиционному агентству приобрести государственные еврооблигации
Минфин Беларуси предложил катарскому инвестиционному агентству приобрести государственные еврооблигации
Министр Катара – Александру Лукашенко: «Не ожидал, что приеду в Минск в такие кратчайшие сроки»
Министр Катара – Александру Лукашенко: «Не ожидал, что приеду в Минск в такие кратчайшие сроки»
Беларусь и Катар работают над реализацией дорожной карты сотрудничества
Беларусь и Катар работают над реализацией дорожной карты сотрудничества
Визит Александра Лукашенко в Катар
Беларусь и Ближневосточный регион: чем интересна партнерам наша страна и куда направить экономический вектор
Александр Лукашенко встретился с Эмиром Катара шейхом Тамимом бен Хамадом аль-Тани
Александр Лукашенко: Беларусь готова предложить проекты, выгодные для Катара
Инвестиции и технологии: какие перспективы у Беларуси в сотрудничестве с Катаром?
Инвестиции и технологии: какие перспективы у Беларуси в сотрудничестве с Катаром?
Посол Беларуси в Катаре: наши строительные материалы поставляются в Катар для отделки самых роскошных зданий
Посол Беларуси в Катаре: «Белорусские стройматериалы поставляются для отделки самых роскошных зданий»
Все новости по теме Беларусь-Катар
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2014. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru