Визит Александра Лукашенко в Киев: какие вопросы будут обсуждены с Петром Порошенко и что ожидать от бизнес-форума

Новости Беларуси. Визит на высшем уровне. 21 июля в Киеве пройдут переговоры Александра Лукашенко и президента Украины Петра Порошенко. Ожидается, что в центре внимания глав государств будет весь спектр двухстороннего сотрудничества. Особое внимание лидеры уделят экономическому блоку вопросов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

21 июля в украинской столице состоится и белорусско-украинский бизнес-форум. Обе стороны озвучивают почти рекордную цифру: контракты, которые планируют здесь подписать, оцениваются в 40 миллионов долларов.

Киев сегодня станет центром белорусско-украинского политического и экономического разговора. Визит Александра Лукашенко в Украину начнется символично. Глава белорусского государства возложит венки к памятнику Вечной славы на могиле Неизвестного солдата и почтит память жертв голодомора. Далее в программе запланированы двухсторонние переговоры с Петром Порошенко.

Нынешний визит Александра Лукашенко в Киев – событие ожидаемое. Продолжить диалог президенты договорились во время апрельской встречи. Тогда же был согласован и основной блок проблемных вопросов.

Ожидается, что 21 июля президенты будут обсуждать не только экономику. Наиболее чувствительная точка двухсторонних отношений для украинской стороны – предстоящие белорусско-российские учения «Запад-2017». Впрочем, экономическую составляющую разговора вниманием тоже не обойдут. Эксперты уверены: в этой сфере у двух стран нераскрытый потенциал. Возможно, именно личное общение на высшем уровне придаст сотрудничеству новый импульс.

Экономический фон политическому событию задаст белорусско-украинский бизнес-форум, который стартует буквально через несколько часов. Местные бизнесмены к событию проявили действительно грандиозный интерес.

Для участия в бизнес-диалоге зарегистрировались порядка 300 местных компаний. Что интересно: налаживать контакты с белорусскими коллегами выразили желание не только крупные представители предпринимательского сообщества. К сотрудничеству готовы и региональные компании.

Виталий Вовк, министр промышленности Республики Беларусь:

С Украиной у нас давние хорошие связи. И сегодня во время государственного визита, я думаю, мы в состоянии углубить наши торгово-экономические отношения и улучшить торговый климат, который сегодня есть между нашими странами.

Специалисты уверены: встреча Президентов двух стран станет сигналом для оживления деловых контактов. Эксперты уже называют предстоящий форум самым ярким событием бизнес-сообщества 2017 года. По предварительной информации, к подписанию готовы порядка 16 контрактов на общую порядка 40 млн долларов.