Визит Александра Лукашенко в Туркменистан начинается 29 марта

Новости Беларуси. 29 марта начинается официальный визит Александра Лукашенко в Туркменистан. Здесь глава государства проведет переговоры с президентом Гурбангулы Бердымухамедовым в формате «один на один», а затем в расширенном составе. Также в программе визита посещение Гарлыкского горно-обогатительного комбината (его строительство в туркменской пустыне недавно завершили белорусские специалисты).

Ожидается, что главы государств дадут официальный старт работе масштабного предприятия.

28 марта перспективы комбината Александр Лукашенко обсудил с Михаилом Мясниковичем (подробнее здесь).

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Это сигнал всему миру, что мы можем открыть любую шахту и добывать там не только калийные удобрения, но любые полезные ископаемые шахтным способом. Я уже не говорю – открытым способом. Для нас это был очень важный проект, и хорошо, что мы его завершили.

Гарлыкский комбинат – один из крупнейших проектов нашей страны в сфере услуг за рубежом.

Его общая стоимость составляет около миллиарда долларов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.