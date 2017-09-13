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Визит Президента Беларуси в Индию: итоги переговоров 12 сентября

13.09.2017 - 10:49

Новости Беларуси. Отношения Беларуси и Индии переживают второе дыхание. Невероятно насыщенным оказался второй день официального визита Александра Лукашенко в эту страну, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

12 сентября в Нью-Дели Президент Беларуси провел целую серию встреч, одни переговоры сменялись другими. Обе стороны подтвердили желание сотрудничать в самых разных сферах. Сегодня Индия стремится стать одной из ведущих экономик мира. И отношения с Беларусью – страной в самом центре Европы – часть этой глобальной стратегии.

Подробности в сюжете.

Визит Президента Беларуси в Индию: итоги переговоров 12 сентября

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