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Визит Президента Беларуси в Китай планируется в мае

18.04.2017 - 13:57

Новости Беларуси. Ожидается, что Александр Лукашенко посетит Китай в мае. О предстоящем визите главы государства в Китай говорили 18 апреля в белорусском правительстве во время встречи премьер-министра Беларуси с парламентской делегацией КНР.

Стороны обсудили конкретные возможности для увеличения взаимного товарооборота, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.


Андрей Кобяков, премьер-министр Республики Беларусь:
В прошлом году в ходе государственного визита Президента Республики Беларусь Александра Лукашенко в Китай подписана совместная декларация об установлении нового, особого уровня двусторонних отношений, доверительного всестороннего стратегического партнерства и взаимовыгодного сотрудничества. Теперь важно подтянуть экономические отношения до такого высокого уровня сотрудничества, поэтому предлагаем обсудить ряд вопросов экономической направленности.

Как было отмечено, сегодняшняя встреча – хорошая возможность обсудить экономические взаимоотношения в преддверии международного форума «Один пояс – один путь», участие в котором в мае примет Беларусь.

Визит Президента Беларуси в Китай планируется в мае

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