Визовый центр Испании открылся в Минске после четырехлетнего перерыва

Новости Беларуси. Беларусь продолжает активно развивать не только экономические, но и туристические отношения со всеми странами Евросоюза. Так, 14 июля в Минске открылся новый визовый центр Испании, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Нет сомнений, что он будет популярен среди белорусов, желающих посетить это государство, ведь первые документы здесь начали принимать еще до официального открытия.

Игнасио Ибаньес Рубио, Чрезвычайный и Полномочный Посол Королевства Испания в Российской Федерации:

Мы уверены, что открытие нового визового центра будет способствовать не только поездкам туристического характера, но и увеличению культурных и деловых контактов.

Визовый центр Испании в Беларуси был закрыт в мае 2013 года и белорусы были вынуждены обращаться по визовым вопросам в консульство в Москве.