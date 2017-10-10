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Вклад в развитие добрососедских отношений: белорусские чиновники посетили фестиваль «Тбилисоба» в Грузии

10.10.2017 - 10:32

Новости Беларуси. Белорусская делегация впервые официально посетила грузинский фестиваль «Тбилисоба». Цель визита – переговоры об экономическом и культурном сотрудничестве, а также укрепление побратимских отношений со столицей Грузии – Тбилиси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На празднике также выступили белорусские творческие коллективы.

Александр Крепак, заместитель председателя Мингорисполкома:
Частицу города, которую мы привезли в Тбилиси, послужит вкладом в развитие добрососедских отношений, которые мы будем приумножать и приумножать.

Напомним, «Тбилисоба» – традиционный фестиваль фруктов. Его отмечают ежегодно в рамках празднования дня города Тбилиси.

Вклад в развитие добрососедских отношений: белорусские чиновники посетили фестиваль «Тбилисоба» в Грузии

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