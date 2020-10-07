«Включение разбито на несколько этапов». Готова ли система ЖКХ Беларуси к отопительному сезону?
Новости Беларуси. Система ЖКХ Беларуси полностью готова к отопительному сезону, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
По информации Министерства жилищно-коммунального хозяйства, получено 100 % паспортов готовности: как на жилые объекты (в их числе учреждения здравоохранения, образования, спорта и культуры, административные здания), так и на источники энергии.
Проведены испытания тепловых сетей. В Минской области – в Столбцах и Крупках – введены в строй котельные на пеллетном топливе. Они позволяют замещать газ. В Боровлянах, Фаниполе и Луговой Слободе в новом отопительном сезоне начнут работу электрокотлы.
По нормам отопление включают, если температура в течение пяти дней держится на отметке ниже восьми градусов. А процесс занимает не более недели.
Андрей Ромашко, начальник управления Министерства жилищно-коммунального хозяйства Беларуси:
Если говорить о паспортах готовности, то на первое октября получено 100 % паспортов как на объекты жилищного фонда, так и на источники тепловой энергии, то есть в целом остались работы такого характера, как заготовка дополнительных ресурсов песчано-соляной смеси, формирование аварийных бригад. Также продолжаются определенные работы по текущему и капитальному ремонту жилищного фонда.
Сергей Дудич, начальник управления жилищно-коммунального хозяйства Минской области:
Включение отопления разбито на несколько этапов: в первую очередь включаются объекты социально-значимые – это школы, больницы, детские сады, архивы, библиотеки. В дальнейшем идет включение жилищного фонда – это вторым этапом. И третьим этапом – это включение административных зданий и прочих потребителей.
Кроме того, в Минске к зиме готовы 763 единицы техники. Идет работа по запасу специнвентаря и смесей для уборки улиц. В этом году ее заготовлено семь тысяч тонн.
Минские коммунальщики завершают работы по старту отопительного сезона. Проверили почти 6500 многоэтажек
Новости Беларуси. 100 % готовность. Столичные коммунальщики завершают работы по старту отопительного сезона. Жилищными организациями Минска получены 37 из 38 паспортов, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
При подготовке жилфонда к осенне-зимнему периоду во всех многоэтажках – а их почти 6,5 тысяч – отремонтировали и проверили внутренние системы отопления.
Всего на подготовку столичные коммунальщики затратили 39 миллионов рублей.
Тимофей Кремез, заместитель генерального директора ГО «Минское городское жилищное хозяйство»:
В этом году значительное отличие по сравнению с прошлым годом. Если в прошлом году проверялась система электроснабжения и теплоснабжения в жилых домах, то в этом году мы особенно активно уделяем внимание совместно с «Госэнергогазнадзором» подготовке вентиляционных и дымовых каналов. Это проверка газоиспользующего оборудования, а также устранение тех выявленных недостатков, которые были по вентиляционным или дымовым каналам.
При резком похолодании в столице отопительный сезон начнется без промедлений. Как и прежде, подключение будет проходить в три этапа. Традиционно первыми тепло начнут получать школы и детские сады, больницы и другие социальные учреждения. Затем к теплу подключат жилые дома при средней температуре воздуха +8 градусов в течение пяти суток. Последними батареи потеплеют в производственных и административных зданиях.