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Владимир Андрейченко проведет переговоры с президентом и премьер-министром Пакистана

11.04.2017 - 09:33

Новости Беларуси. Товарооборот в миллиард долларов и развитие торгово-экономических отношений Беларуси и Пакистана обсудят 11 апреля в Исламабаде. Возглавляет белорусскую парламентскую делегацию Владимир Андрейченко, он проведет переговоры с президентом Мамнуном Хусейном и премьер-министром Пакистана, запланирован ряд встреч и в парламенте.

Ожидается, что стороны подпишут ряд соглашений. Основное внимание уделят развитию сотрудничества в сфере сельского хозяйства. Так, 11 апреля в Пакистане стартует первый совместный сельскохозяйственный форум, на нем свой потенциал продемонстрируют около 30 белорусских производителей мясо-молочной продукции, а также техники, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Владимир Андрейченко проведет переговоры с президентом и премьер-министром Пакистана

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