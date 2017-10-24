Владимир Игнатик и Ярослав Шило проиграли в первых раундах турниров во французском Бресте и китайском Сучжоу

Новости Беларуси. Неудачно сложился вторник для наших теннисистов – Владимира Игнатика и Ярослава Шило. Оба были вынуждены зачехлить ракетки уже в первых раундах турниров, на которых выступали, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Владимира расстроил итальянец Сальваторе Карузо. Дело было на корте французского Бреста. Карузо, к слову, непосредственный сосед Игнатика в рейтинге АТР: наш земляк 174, а аппенинец на одну строчку выше.
Казалось бы, класс соперников идентичен, но удача улыбнулась Сальваторе – 6:4, 6:1.
Что касается Ярослава Шило, то он пытался покорить китайский Сучжоу.
Однако планам белоруса помешал 27-летний теннисист из Франции Садио Думбия – 6:2, 4:6, 6:2 в его пользу.