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Владимир Игнатик и Ярослав Шило проиграли в первых раундах турниров во французском Бресте и китайском Сучжоу

24.10.2017 - 23:57

Новости Беларуси. Неудачно сложился вторник для наших теннисистов – Владимира Игнатика и Ярослава Шило. Оба были вынуждены зачехлить ракетки уже в первых раундах турниров, на которых выступали, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Владимира расстроил итальянец Сальваторе Карузо. Дело было на корте французского Бреста. Карузо, к слову, непосредственный сосед Игнатика в рейтинге АТР: наш земляк 174, а аппенинец на одну строчку выше.

Казалось бы, класс соперников идентичен, но удача улыбнулась Сальваторе – 6:4, 6:1.

Что касается Ярослава Шило, то он пытался покорить китайский Сучжоу.

Однако планам белоруса помешал 27-летний теннисист из Франции Садио Думбия – 6:2, 4:6, 6:2 в его пользу.

Владимир Игнатик и Ярослав Шило проиграли в первых раундах турниров во французском Бресте и китайском Сучжоу

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