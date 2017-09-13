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Владимир Игнатик вышел в 1/8 финала турнира в Стамбуле

13.09.2017 - 13:04

Новости Беларуси. Владимир Игнатик пробился во второй круг теннисного турнира серии Challenger в Стамбуле, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В стартовом раунде жребий свел его с восьмым сеяным – греком Стэфаносом Циципасом.

В мировом рейтинге этот парень на 40 позиций выше нашего земляка. Тем не менее, Игнатик с ним справился. Провалив только ВТОРОЙ сэт, первый и третий Владимир провел на ура – 6:4, 1:6, 6:3. Дальше белорусского теннисиста ожидает встреча с представителем Египта Каримом-Мохаммедом Маамуном.

Владимир Игнатик вышел в 1/8 финала турнира в Стамбуле

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