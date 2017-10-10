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Владимир Кобяков: предусмотрено финансовое оздоровление 35 сельхозорганизаций

10.10.2017 - 17:25

Новости Беларуси. Как восстановить платежеспособность и разобраться с кредиторами. О судьбе проблемных сельхозпредприятий 10 октября говорили в Совете Министров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В частности, подводили первые итоги реализации соответствующих указов главы государства. Ими определены предприятия, которые могли быть финансово оздоровлены через досудебные процедуры, и организации, которые попали в область судебных решений. То есть банкротство. Тем не менее такие организации не ликвидировали. Их реорганизовали. В результате за полугодие платежеспособность восстановили уже три десятка сельхозорганизаций, а еще более ста улучшили финансовые показатели.

Владимир Кобяков, премьер-министр Республики Беларусь:
Предусмотрено финансовое оздоровление 35 сельхозорганизаций. С учтем специфики сельскохозяйственного производства указом №253 предусмотрен ряд льгот и преференций по реструктуризации долгов неплатежеспособных организаций, а также набор стимулирующих механизмов для привлечения инвесторов и эффективных собственников, чтобы оздоровить досудебно эти организации.

Владимир Кобяков: предусмотрено финансовое оздоровление 35 сельхозорганизаций

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