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Владимир Колтович: поручение президентов Беларуси и Египта по созданию в максимально короткие сроки дорожной карты выполнено

25.05.2017 - 16:36

Новости Беларуси. Беларусь и Египет работают над дорожной картой сотрудничества. 25 мая в Минске подписано сразу несколько документов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На переговорах также обсудили перспективы модернизации белорусскими специалистами общественного транспорта Египта. От автобусов и троллейбусов до железнодорожных вагонов.

Намечены серьезные проекты в сельском хозяйстве. Речь идет об использовании белорусских технологий при строительстве агрогородков, молочно-товарных ферм. На заключительной стадии открытие сборочного производства техники «Амкодор».

Владимир Колтович, министр антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь:
Я хочу сказать, что поручение Президента Республики Беларусь Александра Григорьевича Лукашенко и президента Арабской Республики Египет по созданию в максимально короткие сроки дорожной карты выполнено. Сегодня по итогам работы нашей комиссии мы парафировали дорожную карту, которая будет являться в ближайшие два года четким руководством к действию наших сторон.

Тарик Кабиль, министр торговли и промышленности Арабской Республики Египет:
Беларусь и Египет должны стремиться, чтобы экономические отношения между странами были так же сильны, как и политические. За последние несколько месяцев состоялся обмен несколькими делегациями деловых кругов, организаций и ведомств, что подтверждает заинтересованность двух сторон в развитии взаимодействия.

Беларусь также поддержит Египет на переговорах по заключению соглашения о свободной торговле с Евразийским экономическим союзом. Стороны предполагают, что соглашение будет носить стратегический характер для обеих стран, поскольку позволит объединить усилия в промышленной кооперации и инвестициях.

Владимир Колтович, министр антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь

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