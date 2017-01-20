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Владимир Макей: белорусскую историю присваивают себе многие другие государства

20.01.2017 - 16:34

Новости Беларуси. Белорусскую историю присваивают себе многие другие государства. Об этом заявил 20 января глава МИД Беларуси. Владимир Макей отметил, что белорусы должны сделать так, чтобы история наша была объективная, а народ видел, что мы являемся государством с большими давними традициями.

Владимир Макей, министр иностранных дел Республики Беларусь:
Нашу историю, белорусскую историю, присваивают себе многие другие государства. И, например, я считаю, что абсолютно неправильно, когда Игната Дамейко в Чили и Тадеуша Костюшка – в Соединенных Штатах воспринимают как представителей другого государства. Поэтому мы просто обязаны сделать так, чтобы белорусская история была написана объективно. Чтобы видели, что наши корни белорусского государства уходят далеко в прошлое и что нам есть чем гордиться.

20 января в Минске по адресу, где размещалось в 1919 году первое внешнеполитическое учреждение страны, открыли мемориальную доску. Тогда дипломаты занимались не только внешнеполитическими, но и внешнеэкономическими вопросами. Сейчас в этом здании находится посольство Швеции в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

20 января в Минске по адресу, где размещалось в 1919 году первое внешнеполитическое учреждение страны, открыли мемориальную доску

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