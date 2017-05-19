новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Новости «24 часа»

Владимир Макей: Минск нацелен на укрепление взаимодействия со всеми партнерами

19.05.2017 - 13:50

Новости Беларуси. Официальный Минск нацелен на укрепление взаимодействия со всеми партнерами. Об этом заявил министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей во время конференции «Минский диалог». 19 мая эта площадка собрала весь цвет дипломатической службы разных лет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

О том, как складывалась белорусская внешняя политика за последние четверть века, чего удалось достичь и над чем еще предстоит работать, рассуждают ученые, эксперты, экс-министры и дипломаты. За 25 лет Минск установил и восстановил дипотношения с государствами по всему земному шару – всего 174 страны. Более того, голос Беларуси звучит и со многих международных трибун – ОБСЕ, ШОС, ОДКБ, где наша страна традиционно выступает за сохранение мира.

Сегодня Беларусь делает все возможное для недопущения военного разрешения конфликтов. Одно из подтверждений – «минские соглашения», которые, пожалуй, можно считать главной дипломатической викторией.

Конференция «Минский диалог»

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

К 25-летию суверенной дипломатии: конференция «Минский диалог» пройдет 19 мая в Минске
К 25-летию суверенной дипломатии: конференция «Минский диалог» пройдет 19 мая в Минске
МИД Беларуси презентовал новый логотип
МИД Беларуси презентовал новый логотип
«Хочется верить, что это была непреднамеренная ошибка пилота»: подробности о нарушении воздушной границы Беларуси литовским самолетом
«Хочется верить, что это была непреднамеренная ошибка пилота»: подробности о нарушении воздушной границы Беларуси литовским самолетом
Первое заседание Комитета национальных координаторов ЦЕИ пройдут в Минске 14 февраля
Первое заседание Комитета национальных координаторов ЦЕИ пройдет в Минске 14 февраля
20 января в Минске по адресу, где размещалось в 1919 году первое внешнеполитическое учреждение страны, открыли мемориальную доску
Владимир Макей: белорусскую историю присваивают себе многие другие государства
Консульский день МИДа в соцсетях собрал около миллиона посетителей
Консульский день МИДа в соцсетях собрал около миллиона посетителей
МИД Беларуси провёл консульский день в социальных сетях
МИД Беларуси впервые провёл консульский день в социальных сетях
Дмитрий Мирончик, начальник управления информации – пресс-секретарь МИР Республики Беларусь
Указ об упрощении визового режима готовят в МИД Беларуси
Все новости по теме МИД Беларуси
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2014. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru