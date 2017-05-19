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Владимир Макей: мы искренне хотим сделать так, чтобы не допускать военного разрешения конфликтов

19.05.2017 - 20:38

Новости Беларуси. Официальный Минск нацелен на укрепление взаимодействия со всеми партнерами. Об этом заявил министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей во время конференции «Минский диалог».

О том, как складывалась белорусская внешняя политика за последние четверть века, чего удалось достичь и над чем еще предстоит работать, рассуждали ученые, эксперты и дипломаты. В непростой геополитической обстановке, суверенная Беларусь сумела не допустить хаоса и насилия, сберечь мир, безопасность и стабильность в государстве. На международной арене это отмечают как бесспорное достижение нашей страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Владимир Макей, министр иностранных дел Республики Беларусь:
В любой ситуации важно иметь диалог друг с другом, открытый обмен мнениями. И ставить себе целью решение проблем. Не замалчивать, а решать. Мы искренне хотим сделать так, чтобы не допускать военного разрешения каких-то конфликтов, чтобы конфликты разрешались дипломатическим способом, чтобы важную роль играли интеграционные региональные структуры, которые призваны занимать решением этих вопросов.

За 25 лет Минск установил и восстановил дипотношения с государствами по всему земному шару – всего 174 страны. Более того, голос Беларуси звучит и со многих международных трибун, где наша страна традиционно выступает за сохранение мира. Сегодня Беларусь делает все возможное для недопущения военного разрешения конфликтов. Одно из подтверждений – минские соглашения, которые, пожалуй, можно считать главной дипломатической викторией.

Владимир Макей: мы искренне хотим сделать так, чтобы не допускать военного разрешения конфликтов

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