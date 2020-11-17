Владимир Макей: мы не заинтересованы в санкционной политике, но вынуждены будем реагировать на это
Новости Беларуси. Беларусь, как и прежде, нацелена на укрепление взаимовыгодных связей со всеми зарубежными партнерами. Об этом Александр Лукашенко 17 ноября заявил во время совещания во Дворце Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Вопросы внешней политики сейчас самые обсуждаемые. После избирательной кампании Беларусь превратилась в арену противостояния чужих интересов. И это несмотря на то, что у так называемых неравнодушных в своих странах хватает проблем.
Алена Сырова, корреспондент:
Александр Лукашенко в последнее время регулярно обращается к неравнодушным руководителям государств, желающих помочь, с просьбой жить мирно и дружно, как и подобает соседям. Но очевидно: по ту сторону границы слышать не готовы. Вместо этого новые призывы к сильным мира сего ужесточить санкции в отношении не только официальных лиц, но и самих белорусов, получается.
Владимир Макей, министр иностранных дел Беларуси:
Мы вдруг видим, что забыли о том, что надо заботиться о благополучии белорусского народа, а надо как можно больше предложить санкций против Беларуси. Причем таких санкций, что могут действительно болезненно ударить по благосостоянию конкретного человека. Ну, тогда посмотрим, какое будет отношение со стороны этого конкретного человека к тем людям, которые призывают к санкциям против своего же народа.
Алена Сырова:
Ну, и как на такое не реагировать? Отмечу, что официальный Минск лишь делает симметричные шаги в ответ на санкции против нас. Например, 17 ноября дополнили санационный список лиц из ЕС и Канады, зеркально отразив ранее принятые ими меры. Кроме того, приостановили работу координационной группы «Беларусь – Евросоюз», в рамках которой обсуждались различные вопросы нашего взаимодействия. Да и в «Восточном партнерстве» уровень участия нашей страны понижен до экспертного – это значит, что все контакты на этой площадке отныне через постпреда, а не главу МИД. Кстати, официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано тут же поспешил прокомментировать заявление Владимира Макея.
Алена Сырова:
А разве кто-то соревнуется? Напротив...
Владимир Макей:
Мы не заинтересованы в санкционной политике. Мы всегда говорили о том, что санкции – это не метод реализации межгосударственных отношений, они никогда ни к чему хорошему не приводили и не приведут. Как показывает даже наш недавний исторический опыт, рано или поздно санкционная политика завершится. Убежден, что так будет в будущем, через некоторое время. Но раз те, кто инициирует подобные вещи, хотят идти по такому пути, то, конечно же, мы вынуждены будем реагировать на это.
Алена Сырова:
Во время сегодняшнего совещания как раз обсуждали возможные варианты ответа, к которым, надеемся, не придется прибегать.
Александр Лукашенко: наша страна стала объектом неприкрытой агрессии, пока не горячей войны
Новости Беларуси. Беларусь, как и прежде, нацелена на укрепление взаимовыгодных связей со всеми зарубежными партнерами. Об этом Александр Лукашенко заявил во время совещания во Дворце Независимости 17 ноября, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Алена Сырова, корреспондент:
Борьба за территории, влияние, ресурсы. Конфликты на религиозной или экономической почве. Едва ли в истории можно отыскать период эдакого мира во всем мире. Напряженность в международных отношениях в 2020 году возросла еще и за счет пандемии. COVID-19 подкосил крупнейшие экономики, вынужденная изоляция целых стран обозлила их жителей, а политические разногласия и выяснения отношений сверхдержав грозят появлением новых горячих точек на карте.
Алена Сырова:
В силу географического положения Беларусь вынуждена принимать во внимание и реагировать на всевозможные вызовы и угрозы. Они возникают с завидным постоянством и так или иначе сказываются на нас. Например, войны на Ближнем Востоке, в Северной Африке явно стопорят реализацию наших экономических интересов в регионе. Под вопросом и развитие отношений по линии Минск – Вашингтон, поскольку за океаном все еще не определились с именем нового президента США. И, что-то подсказывает, выяснять будут долго.
Заботит поведение наших западных соседей.
Владимир Макей: мы не заинтересованы в санкционной политике, но вынуждены будем реагировать на это
Вместе с тем никуда не делось традиционное противостояние Востока и Запада, и слишком много чужих взглядов оказались устремлены в сторону нашей земли.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Здесь пересекаются чужие интересы. Предупреждал о том, что мы можем превратиться в театр военных действий. Начнется война – не наша война. И там, в этой войне, наших интересов не будет. Пока идет противостояние, и наша страна практически уже сегодня стала объектом неприкрытой агрессии, пока не горячей войны. В этих условиях мы, как и прежде, нацелены на укрепление взаимовыгодных связей со всеми своими зарубежными партнерами.
Алена Сырова:
После электоральной кампании наши партнеры, которые и до выборов не упускали возможность уколоть Беларусь, начали откровенную травлю официального Минска: поток заявлений, критики, откровенной агрессии и вмешательство в наши внутренние дела. В какой-то момент показалось – правительства Литвы и Польши о белорусах пекутся больше, чем о собственных гражданах. Полякам даже пришлось выйти на массовый протест, чтобы решить наболевший вопрос – в ответ, правда, получили слезоточивый газ.
Александр Лукашенко: я удивляюсь и не совсем понимаю, почему так против нашей многовекторности подскочили некие силы в России?
Алена Сырова:
В наш адрес со стороны образцов ведения диалога с новой силой посыпались упреки и санкции. Казалось бы, в условиях пандемии нужно отложить политические разногласия, сосредоточится на экономике, а мы по инициативе соседей, получается, вернулись к тому, с чего начинали.