новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Новости «24 часа»

Владимир Макей: мы призвали коллег больше внимания уделять экономической составляющей СНГ

10.10.2017 - 17:30

Новости Беларуси. 10 октября главы внешнеполитических ведомств подготовили проекты документов, которые будут представлены на рассмотрение главам государств Содружества. В Сочи прошло заседание Совета министров иностранных дел стран – участниц СНГ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Главной темой переговоров, как и предполагалось, стало совершенствование деятельности СНГ и адаптация Содружества к современным реалиям. Также во время заседания рассматривалась гуманитарная повестка дня, а точнее взаимодействие в сферах молодежной политики, спорта и туризма. Важные решения приняты по сотрудничеству в борьбе с коррупцией и терроризмом.

Владимир Макей, министр иностранных дел Республики Беларусь:
Некоторое время назад главами государств были приняты соответствующие решения по адаптации СНГ к современным условиям. Да, какие-то вещи делаются, но, к сожалению, иногда мы больше внимания уделяем организационно-техническим моментам. Поэтому мы призвали коллег заниматься реальным делом, больше внимания уделять экономической составляющей СНГ, что является абсолютным приоритетом для всех государств-участников. Белорусская сторона выступила за скорейшее завершение работы над соглашением о создании зоны свободной торговли в сфере услуг и документами, создающими единую систему государственных закупок.

Предложение Беларуси поддержали и представители других государств. В будущем все страны – участницы СНГ намерены уделить особое внимание вопросам экономического наполнения деятельности Содружества.

Владимир Макей: мы призвали коллег больше внимания уделять экономической составляющей СНГ

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

Президент Беларуси направился в Сочи для участия в саммитах СНГ и ЕАЭС
Президент Беларуси направился в Сочи для участия в саммитах СНГ и ЕАЭС
В Сочи главы МИД стран СНГ обсуждают будущее Содружества в новых реалиях
В Сочи главы МИД стран СНГ обсуждают будущее Содружества в новых реалиях
Сочи готовится принять саммит глав государств СНГ
Сочи готовится принять саммит глав государств СНГ
Как адаптируется СНГ к современным реалиям, обсудят 19 сентября в Минске
Как адаптируется СНГ к современным реалиям, обсудят 19 сентября в Минске
Сергей Лебедев: «Всё позитивное на площадке Союзного государства будет переноситься на площадку СНГ»
Сергей Лебедев: «Всё позитивное на площадке Союзного государства будет переноситься на площадку СНГ»
Белорусская делегация примет участие в сборах руководящего состава Антитеррористического центра СНГ
Белорусская делегация примет участие в сборах руководящего состава Антитеррористического центра СНГ
Заседание Совета глав государств СНГ планируется провести 11 октября в Сочи
Заседание Совета глав государств СНГ планируется провести 11 октября в Сочи
Конвенцию о межрегиональном сотрудничестве государств СНГ утвердил Президент Беларуси
Конвенцию о межрегиональном сотрудничестве государств СНГ утвердил Президент Беларуси
Все новости по теме СНГ
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2014. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru