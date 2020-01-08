Владимир Макей о визовом соглашении с ЕС: нужно ещё пройти некоторые ступеньки, связанные с ратификацией
Новости Беларуси. Беларусь и ЕС подписали соглашение об упрощении выдачи виз. Церемония прошла в Брюсселе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Шенген всё-таки будет по 35 евро: Беларусь и ЕС подписали визовое соглашение
Владимир Макей, министр иностранных дел Беларуси:
Для граждан нашей страны, конечно, это облегчает в дальнейшем получение виз и возможность выезда за рубеж.
Но нам, к сожалению, нужно еще пройти некоторые ступеньки, связанные с ратификацией этих соглашений. Что касается белорусской стороны, то мы готовы сделать это в самые короткие сроки. Посмотрим, как будет развиваться ситуация в странах-партнерах.
Мы договорились, что постараемся сделать таким образом, чтобы эти соглашения были ратифицированы и в странах-партнерах, и в Европейском парламенте как можно быстрее.
Шенген всё-таки будет по 35 евро: Беларусь и ЕС подписали визовое соглашение
Новости Беларуси. Беларусь и ЕС подписали соглашение об упрощении выдачи виз. Церемония прошла в Брюсселе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
От нашей страны свою подпись поставил министр иностранных дел Владимир Макей. ЕС представляли заместитель премьер-министра – министр внутренних дел Хорватии Давор Божинович и европейский комиссар по внутренним делам Ильва Йоханссон.
Соглашение об упрощении выдачи виз подписали Беларусь и ЕС
Стоимость шенгена для белорусов снизится до 35 евро, а решение о выдаче визы будет приниматься в срок до 10 дней. Многие категории граждан в зависимости от цели поездки смогут обращаться за разрешением без уплаты сбора. Белорусская виза для граждан ЕС также подешевеет.
Все процедуры ратификации должны быть завершены к июню, когда соглашение и вступит в силу. Белорусская сторона рассчитывает, что Евросоюз в этот период использует все возможности, чтобы временно заморозить стоимость шенгенских виз для наших граждан в размере 60 евро.
Макей: «С первых дней следующего года можно ожидать определённых сюрпризов»
Переговоры по соглашению об упрощении визового режима между ЕС и Беларусью велись с 2014 года.