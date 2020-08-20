Владимир Макей: перемены нужны, этого никто не отрицает. Но не ценой гражданского противостояния или революций
Новости Беларуси. Министр иностранных дел 20 августа обратился к сотрудникам системы дипломатической службы Беларуси. Владимир Макей отметил, что сегодня наверняка самый сложный этап в новейшей истории страны. Речь идет о сохранении государственности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Дипломат отметил, что за четверть века может нам и не удалось достичь головокружительных успехов, но белорусская дипломатия точно никогда не делала того, за что может быть стыдно. Глава внешнеполитического ведомства уверен, что каждый сотрудник дипслужбы – патриот, каждый имеет право на эмоции, гражданскую и, более того, человеческую позицию. Но в то же время без трезвого взгляда на ситуацию здесь тоже не обойтись.
Владимир Макей, министр иностранных дел Беларуси:
Да, личный и честный выбор приходится делать всегда. Вопрос лишь в том, в каких условиях он делается. Я еще могу понять, когда раздаются угрозы в адрес государственного служащего, занимающего конкретный пост. Но подленькое, анонимное давление на семью, в том числе на малолетних детей, никак не укладывается в моей голове с понятием «демократия». За эти слезы моего одиннадцатилетнего сына я готов перегрызть горло. Демократией здесь не пахнет. Здесь воняет погромами и расправами. Единицы, наверное, спасуют.
Но в целом спасибо запугивателям, потому что такие действия сцементируют нас – тех, кто действительно хотел бы добра Родине.
Перемены нужны, этого никто не отрицает. Но не ценой гражданского противостояния или революций. В этом случае жертв и негативных последствий будет в разы больше. Мы уже отброшены на много лет назад в нашем развитии из-за событий последних дней.
Белорус на митинге в поддержку мира: «Если мы сегодня остановимся, у нас не будет зарплат»
Новости Беларуси. Митинги в поддержку мира, стабильности и безопасности продолжаются по всей стране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. С самого утра люди выражают свою гражданскую позицию.
Они не привыкли кричать и выходить на митинги. Они защищают страну ежедневным упорным трудом в полях, на заводах, в школах и больницах. Но время заставило выйти на улицы, чтобы громко сказать «нет» провокациям и разрушению.
Дмитрий Чигирь, директор сельхозпредприятия «Литвяны-Агро»:
Надо сегодня обеспечить продовольственную безопасность нашей страны, в первую очередь поддержать свое хозяйство. Если мы сегодня остановимся, у нас не будет зарплат. Это все скажется на наших семьях и на стране в целом.
Старт дала столица в воскресенье. Волна акций за мир, стабильность и безопасность прокатилась по всей стране. 20 августа эстафету подхватили маленькие городки, районные и областные центры: Витебск, Несвиж, Мядель, Дрогичин, Смолевичи, Любань, Червень, Слуцк. Более 3 000 узденцев вышли сказать:
За Батьку!
Это люди, которые верят Президенту, уважают его, благодарны за огромный четвертьвековой труд. И это весь наш народ – от учителей, врачей и рабочих до предпринимателей.
Василий Лесик, предприниматель:
Его любовь – она видна в наших дорогах, зданиях, в расцветающих городах. Не он это делает, само собой не он. Делаем все мы, люди. Но инициирует он нас, обеспечивает нам эту возможность он – ведь так же. Мы ездим по Европам – пардон, но на нас смотрят как на небожителей. Белорусы. Многие завидуют нашему в первую очередь спокойствию, нашей безопасности.
Они не перекрывают дороги, не бьют милицию, не провоцируют. Они пришли не разрушать. Они хотят созидать.
«Мы заслуживаем хорошей жизни, нам есть что терять». Что говорят люди, которые выходят на митинги в поддержку мира в Беларуси
Вчера к «Гомсельмашу» пришли провокаторы. Народ ответил:
Руки прочь от «Гомсельмаша»!
Не допустить роковой ошибки призывают белорусов за рубежом. Вчера поддержать Президента вышли в Киеве. Сегодня – в Литве.
В этих странах уже узнали майданы, приватизации и реформы и призывают нас учиться на чужих ошибках.
Читайте также:
«Давайте объединимся и спасём нашу страну». Как проходят митинги в поддержку мира в Беларуси?
«Я призываю вас к миру, к созиданию, к сохранению своей страны». Четыре обращения белорусов к соотечественникам
Ирада Зейналова в Беларуси: я побывала на одном митинге, на другом. Мне кажется, главное – чтобы люди договорились
Тысячи и тысячи людей. Большие государственные флаги и искренние эмоции, народное признание любви к своей стране и готовность защищать ее. Их требование – мир, стабильность, безопасность. То, чем мы всегда гордились и будем гордиться дальше.