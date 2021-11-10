Владимир Макей: «Политический шантаж белорусского государства продолжается»
Миграционный кризис обсуждался 10 ноября в Москве во время совместного заседания коллегии МИД Беларуси и России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Глава внешнеполитического ведомства нашей страны Владимир Макей назвал все происходящее сейчас на границе политическим шантажом нашего государства.
Владимир Макей, министр иностранных дел Беларуси:
Политический шантаж белорусского государства продолжается. На подходе пятый пакет ограничений, о чем судачат уже на Западе. Поводом для которых на этот раз стал миграционный кризис, спровоцированный самим же Евросоюзом и его странами-членами, граничащими с Беларусью. В условиях все возрастающего санкционного давления, которое испытывают наши страны, мы нацелены на консолидированную работу с российскими коллегами и взаимную поддержку, в том числе касательно совместной реакции на недружественные действия против наших стран.
Владимир Макей подчеркнул, что сотрудничество Беларуси и России на международных площадках – это образец близких союзнических отношений. Министр заметил, что Запад злоупотребляет правозащитной темой для оказания политического давления на страны.
Лавров о причинах миграционного кризиса: ноги растут из политики, которую Запад проводил в отношении Ближнего Востока
Новости Беларуси. Беларусь неоднократно заявляла о своей готовности к диалогу по всем проблемным вопросам и призывала европейские государства отказаться от дискриминации в отношении мигрантов. С таким заявлением выступил глава белорусской дипломатии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Владимир Макей: мигранты не рассматривают территорию Беларуси как место своего пребывания – читать здесь.
По ситуации на белорусско-польской границе высказался и российский коллега Владимира Макея. Сергей Лавров призвал ЕС избегать двойных подходов в решении одинаковых проблем и напомнил мировому сообществу, откуда растут ноги миграционного кризиса.
Сергей Лавров, министр иностранных дел России:
Решение этих проблем должно заключаться в полном уважении принципов международного гуманитарного права и, конечно же, в том, чтобы не забывать откуда ноги растут, как у нас говорят. А ноги растут из той политики, которую западные страны, включая страны НАТО и Евросоюза, проводили многие годы в отношении Ближнего Востока и Севера Африки, пытаясь навязать им лучшую жизнь по западным образцам. Демократию в том виде, в котором ее Запад трактовал и агрессивно пытался насаждать по всему миру. А когда встречал мало-мальски серьезные сопротивления, пускался в военные авантюры.