Владимир Макей: с такой изощрённой подготовкой извне протестных акций мы никогда не сталкивались
Новости Беларуси. Беларусь не позволила внешним силам реализовать у себя украинский сценарий. Об этом 2 сентября заявил глава МИД нашей страны Владимир Макей на переговорах со своим российским коллегой Сергеем Лавровым, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Министры встретились в Москве, чтобы обменяться мнениями о текущем положении дел в Беларуси. Основной акцент переговоров – недопустимость внешнего вмешательства во внутренние дела нашей страны.
Владимир Макей, министр иностранных дел Беларуси:
К сожалению, в очередной раз в странах бывшего Советского Союза выборы были использованы внешними и внутренними силами для попытки дестабилизировать социально-политическую, экономическую ситуацию. К чему-то, конечно, мы были готовы, а что-то стало для нас неприятной неожиданностью. Я хочу сказать, что в мою бытность на различных должностях это уже пятые выборы, и с такой изощренной рафинированной подготовкой извне соответствующих протестных акций мы никогда не сталкивались.
Не все проблемы еще решены, но уже совершенно очевидно, что предотвращена попытка реализации агрессивного сценария цветной революции, при том осуществляемой по самым современным методикам. Мы смогли не допустить остановки производственных процессов, избежать раскола страны.
Сергей Лавров: считаем недопустимым навязывание назойливых посреднических услуг вопреки суверенной воле Минска
Хочу поблагодарить российскую сторону за выдержанную, взвешенную и последовательную позицию в поддержку суверенитета и независимости Беларуси, за союзнические шаги по неприятию внешнего воздействия на нашу страну. Поверьте, наше общество спокойно и самостоятельно, без давления заинтересованных внешних сил, в рамках уважительного диалога определит будущее своего суверенного и независимого белорусского государства.
Сергей Лавров: считаем недопустимым навязывание назойливых посреднических услуг вопреки суверенной воле Минска
Новости Беларуси. 2 сентября глава МИД Беларуси Владимир Макей и его российский коллега Сергей Лавров встретились в Москве, чтобы обменяться мнениями о текущем положении дел в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Основной акцент переговоров – недопустимость внешнего вмешательства во внутренние дела нашей страны.
Сергей Лавров, министр иностранных дел России:
Республика Беларусь, пожалуй, впервые столкнулась с серьезной угрозой дестабилизации. И эта дестабилизация, эти усилия происходят не без самого энергичного вмешательства извне. Мы осуждаем то давление, которое сейчас пытаются оказать на законные власти Беларуси со стороны ряда зарубежных государств, которые одновременно открыто оказывают поддержку оппозиции, недовольной итогами президентских выборов.
Владимир Макей: с такой изощрённой подготовкой извне протестных акций мы никогда не сталкивались
И стране, и народу, и руководству Беларуси навязываются сомнительные идеи о посредничестве, в том числе по линии ОБСЕ, которая сама переживает глубокий кризис и нуждается в реформировании и которая, если говорить об ОБСЕ, оказалась неспособной выполнить свои обязательства по обеспечению международного наблюдения за выборами Президента Республики Беларусь.
Россия с самого начала заняла взвешенную позицию по отношению к белорусским событиям. И сегодня мы эту позицию четко в очередной раз подтвердили. Считаем, как подчеркнул Владимир Путин в своем недавнем интервью, президентские выборы состоявшимися и рассчитываем на скорейшую нормализацию обстановки через диалог при соблюдении норм действующей Конституции Республики Беларусь и при уважении правопорядка. И, конечно же, считаем недопустимым какое-либо вмешательство во внутренние дела, навязывание, как я уже сказал, назойливых посреднических услуг вопреки суверенной воле Минска.
Также стало известно, что 3 сентября с рабочим визитом Минск посетит председатель правительства России Михаил Мишустин.