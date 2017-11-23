Владимир Макей возглавит делегацию Беларуси в Брюсселе на саммите «Восточного партнерства»

Новости Беларуси. Брюссель в ожидании важнейшего политического события. 23 ноября в бельгийской столице пройдет саммит «Восточного партнерства» – уже пятый в истории этого европейского проекта. Нашу делегацию на саммите возглавит министр иностранных дел Владимир Макей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Упрощение визового режима, новые технологии управления, коммуникации, решение транспортных вопросов, пограничных проблем – именно этим вопросам будет уделяться особое внимание.

Александр Михневич, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в Бельгии и Люксембурге, постоянный представитель Беларуси при Евросоюзе и НАТО:

Конечно, отношения Беларуси и Евросоюза входят в новую, все более позитивную фазу, многое было решено за последние полтора года, многие надуманные ограничения со стороны Евросоюза были сняты, но нам еще есть над чем поработать.