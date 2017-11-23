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Владимир Макей возглавит делегацию Беларуси в Брюсселе на саммите «Восточного партнерства»

23.11.2017 - 17:10

Новости Беларуси. Брюссель в ожидании важнейшего политического события. 23 ноября в бельгийской столице пройдет саммит «Восточного партнерства» – уже пятый в истории этого европейского проекта. Нашу делегацию на саммите возглавит министр иностранных дел Владимир Макей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Упрощение визового режима, новые технологии управления, коммуникации, решение транспортных вопросов, пограничных проблем – именно этим вопросам будет уделяться особое внимание.

Александр Михневич, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в Бельгии и Люксембурге, постоянный представитель Беларуси при Евросоюзе и НАТО:
Конечно, отношения Беларуси и Евросоюза входят в новую, все более позитивную фазу, многое было решено за последние полтора года,  многие надуманные ограничения со стороны Евросоюза были сняты, но нам еще есть над чем поработать.

Владимир Макей возглавит делегацию Беларуси в Брюсселе на саммите «Восточного партнерства»

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