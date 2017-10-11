новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Большой завтрак

Владимир Прокопцов: «Як у бацькі, у мяне, у дырэктара, усе любімыя карціны, як дзеці»

11.10.2017 - 17:45

Новости Беларуси. В День работников культуры в гостях у программы «Большой завтрак» побывал директор Национального художественного музея Республики Беларусь Владимир Прокопцов. Говорили о том, каков вклад белорусов в сокровищницу мировой живописи, и чем может гордиться современное белорусское искусство.

Владимир Прокопцов: «Беларускае мастацтва – на вельмі высокім узроўні. Мы не страцілі школу, якую унаследвалі ад часоў Савецкага Саюза»

«Нават супрацоўнікі Нацыянальнага мастацкага музея лічылі Рушчыца рускім мастаком»: что сделают к юбилею белорусского художника

Владимир Прокопцов: «Шагал – над Беларусью, над Францыяй, над Расіяй. Ён належыць усім»

«Я проста ад яго балдзею. Напэцкаў, здаецца, на халсце, а паглядзіш – так цуд»: какие художники нравятся Владимиру Прокопцову

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

«Человек уходит либо раздражённым, либо одухотворённым»: видеоэкскурсия по Национальному художественному музею
«Я проста ад яго балдзею. Напэцкаў, здаецца, на халсце, а паглядзіш – так цуд»: какие художники нравятся Владимиру Прокопцову
Владимир Прокопцов: «Шагал – над Беларусью, над Францыяй, над Расіяй. Ён належыць усім»
«Нават супрацоўнікі Нацыянальнага мастацкага музея лічылі Рушчыца рускім мастаком»: что сделают к юбилею белорусского художника
Владимир Прокопцов: «Беларускае мастацтва – на вельмі высокім узроўні. Мы не страцілі школу, якую унаследвалі ад часоў Савецкага Саюза»
Более 100 подлинников работ Наполеона Орды выставляются в Национальном художественном музее
Более 100 подлинников работ Наполеона Орды выставляются в Национальном художественном музее
Выставка «Город. Архитектура. Мы» откроется к 950-летию Минска в Национальном художественном музее
Аудиодескрипцию для инвалидов по зрению в рамках совместного белорусско-польского проекта презентовали в Минске
Аудиодескрипцию для инвалидов по зрению в рамках совместного белорусско-польского проекта презентовали в Минске
Все новости по теме Национальный художественный музей Беларуси
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2014. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru