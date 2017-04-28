Владимир Самсонов: получить награду из рук Президента – это огромная честь, это первый раз для меня

Новости Беларуси. В знак благодарности за кропотливый труд и преданность общему делу. 28 апреля Александр Лукашенко вручил государственные премии и награды лучшим представителям своих сфер. На торжественную церемонию во Дворец Независимости пригласили рабочих и спортсменов, ученых и медиков. Одним словом, всех, кто своей работой прославляет страну.

Обращаясь к приглашенным, Президент поблагодарит их за самоотверженный труд и добавил: эти награды должны стать стимулом для новых достижений.

Глава государства особо отметил успехи белорусских спортсменов. Ордена Почета вручены нашим именитым теннисистам Виктории Азаренко и Владимиру Самсонову, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Владимир Самсонов, многократный победитель и призер международных турниров по настольному теннису, заслуженный мастер спорта Республики Беларусь:

Получить награду из рук Президента – это огромная честь, это первый раз для меня. Белорусские спортсмены добиваются очень высоких результатов. Спорт развивается очень хорошими темпами. И я бы хотел поблагодарить за огромную поддержку настольному теннису и спорту в целом.

Еще до начала церемонии почетных гостей провели по Дворцу Независимости, познакомили с открытой здесь выставкой известного белорусского живописца Семена Доморада.