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Владимир Семашко: первая партия автомобилей «БелДжи» сойдет с конвейера в июне

23.05.2017 - 16:39

Новости Беларуси. Первая промышленная партия автомобилей завода «БелДжи» сойдет с конвейера уже в июне. Об этом 23 мая рассказал заместитель премьер-министра Владимир Семашко на открытии Белорусского промышленного форума, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Три основных цеха (сварки, покраски и сборки) к середине следующего месяца подготовят для так называемого тест-драйва – в течение трех суток непрерывной работы на заводе соберут 222 кроссовера.

Владимир Семашко, заместитель премьер-министра Республики Беларусь:
Дальше мы планируем еще две модели, к сентябрю. К концу года мы должны иметь предприятие мощностью 60 тысяч автомобилей в год. Если продажи пойдут нормально, на заводе заложен потенциал на 120 тысяч автомобилей ежегодно. Для Беларуси это первый такой проект.

В последнее время белорусская промышленность демонстрирует неплохие темпы роста, за четыре месяца – 105,5%. Правительство рассчитывает на сохранение показателей до конца года. Востребована сегодня и наша машиностроительная продукция. Заказов больше, чем белорусы в состоянии произвести. На промышленном форуме, который открылся в Минске уже в 20-й раз, обсуждают инновации и технологии в промышленности. Выставка собрала делегации из разных стран: ЕАЭС, СНГ и дальнего зарубежья.

Владимир Семашко: первая партия автомобилей «БелДжи» сойдет с конвейера в июне

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