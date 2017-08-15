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Владимир Волчков: «Наша самая сильная плеяда советского тенниса, те люди, которыми гордилась вся республика»

15.08.2017 - 21:46

Владимир Волчков, главный тренер национальной сборной Беларуси по теннису в программе «Простые вопросы» с Егором Хрусталёвым.

Говоря тогда о Вашем поколении, я имею в виду,  в первую очередь, Вас и Максима Николаевича Мирного. Тот успех, который произошёл, он произошёл из-за того, что вас просто вытолкнули за пределы тогда Советского Союза и вы оказались в сильной конкурентной среде в Соединённых Штатах.

Владимир Волчков, главный тренер национальной сборной Беларуси по теннису:
В большей степени, так и произошло. Получилось так, что мы тоже туда не просто так попали. Мы сначала здесь стали лучшими в своих возрастных категориях и, естественно, мы выглядели, как привлекательные, подающие надежды, юниоры.
Владимир Волчков и Максим Мирный. Источник фото: instagram.com/valchkov_channel

Вас мальчишками тогда же не спорткомитет отправил, это была какая-то больше частная инициатива?

Владимир Волчков:
Да, это был такой, вообще, переходный период, в целом – от Советского Союза… Это были лихие годы. И так вышло, что – я до сих пор благодарен Леонюку Сергею Николаевичу, Сергею Семёновичу Тетерину, Игорю Михайловичу Тихонко, Демиденко. То есть, это – наша самая сильная плеяда советского тенниса, те люди, которыми гордилась вся республика на тот момент. Так вышло, они переехали жить в Нью-Йорк, работать там, в том числе, теннисом заниматься, в теннисном клубе. И они взяли, скажем так, на полное обеспечение меня и Таню Пучек, как самых перспективных на то время. И мы выросли вот в той среде.

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