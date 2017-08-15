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Владимир Волчков: «В хорошем смысле, понимаешь, что, ну, нельзя подвести. И вот это помогало побеждать и Максиму, и мне»

15.08.2017 - 21:47

Владимир Волчков, главный тренер национальной сборной Беларуси по теннису в программе «Простые вопросы» с Егором Хрусталёвым.

Действительно ли можно сказать, вот, к примеру, возвращаясь к тем матчам Кубка Дэвиса, когда играли ещё Вы, и вот этот легендарный матч против сильнейшей команды Аргентины, Беларусь-Аргентина – 5:0, что не мастерство, а это, может быть, единственный вид спорта, где исключительно психологическая история может оказать воздействие?

Владимир Волчков, главный тренер национальной сборной Беларуси по теннису:
Да, безусловно. Вообще, формат Кубка Дэвиса – он очень особенный, потому что…

Не допускает случайностей.

Источник фото: instagram.com/valchkov_channel

Владимир Волчков:
Не допускает случайностей, но, вместе с тем, даёт возможность тем ребятам, которые, действительно, могут выходить на пик своих психологических возможностей.

То есть, могут, умеют черпать из себя какой-то дополнительный резерв.

И ситуация у нас дома – она настолько нас всех мобилизовала, настолько было интересно собираться вот после этого тура, после этого оборота на турнирах, приезжать домой и ощущать, что вот она – это то, что мы делаем каждый день – вот эта подготовка, вот эти матчи, но только дома. Потому что, одно дело, когда ты в Милане, в Нью-Йорке, в Париже – это одна ситуация. А здесь, получается, ты делаешь то же самое, но ты чувствуешь буквально – когда тебе приносит человек мяч на тренировку, они говорят: «Ребята, давайте, вперёд». И вот этот драйв, которым ты заряжаешься от людей, от всей этой команды, от этого огромного коллектива, ты, в хорошем смысле, понимаешь, что, ну, нельзя подвести. И вот это помогало побеждать и Максиму, и мне.

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