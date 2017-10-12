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Владислав Казакевич напал на контролеров в шкловской колонии: комментарий МВД

12.10.2017 - 21:07

Новости Беларуси. Имя Владислава Казакевича, который в октябре 2016 напал на посетителей торгового центра, в октябре 2017 года вновь появилось на информационных лентах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Стало известно, что утром 12 числа осужденный попытался совершить нападение на контролеров колонии, в которой он отбывает наказание.

Молодого человека досматривали при выводе на прогулку. Сработал металлодетектор в области его левого рукава. Парню предложили сдать запрещенный предмет. Однако он не выполнил требование, выхватил самодельный нож и попытался напасть на сотрудника.

Григорий Евчар, официальный представитель Министерства внутренних дел Республики Беларусь:
Благодаря грамотным и профессиональным действиям войскового наряда осужденный был обезоружен. Жизни и здоровью военнослужащих внутренних войск ничего не угрожает. В настоящее время на месте работает следственно-оперативная группа. Действиям Владислава Казакевича будет дана правовая оценка. 

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Напоминаем, 8 октября 2016 года молодой человек напал на посетителей столичного торгового центра. В результате погибла продавец, еще две женщины пострадали. На момент совершения преступления Казакевичу было 17 лет. Суд приговорил его к максимальному возможному для несовершеннолетнего наказанию – 15 годам лишения свободы. 

Владислав Казакевич напал на контролеров в шкловской колонии: комментарий МВД
Владислав Казакевич напал на контролеров в шкловской колонии: комментарий МВД
Фото. Владислав Казакевич напал на контролеров в шкловской колонии: комментарий МВД
Владислав Казакевич напал на контролеров в шкловской колонии: комментарий МВД
Фото. Владислав Казакевич напал на контролеров в шкловской колонии: комментарий МВД

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