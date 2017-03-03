новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Новости «24 часа»

Владислав Казакевич, напавший на посетителей ТЦ «Европа», приговорен к 15 годам лишения свободы в колонии общего режима

03.03.2017 - 13:37

Новости Беларуси. 15 лишения свободы. 3 марта в суде Московского района Минска вынесли приговор Владиславу Казакевичу, который напал на посетителей столичного торгового центра с топором и бензопилой. На момент совершения преступления подсудимому было 17 лет, он приговорен к максимальному для несовершеннолетнего сроку. Отбывать наказание Казакевич будет в колонии общего режима.

Кроме того, он должен возместить моральный вред потерпевшим. Общая сумма компенсации составляет около 220 тысяч рублей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Александронец, потерпевший:
На сегодняшний день я считаю приговор суда справедливым, объективным и по закону правильным. А по поводу мало или много, конечно, за такие преступления наказывать людей стоит гораздо серьезнее.

Олег Буйленков, государственный обвинитель:
В итоге получилось то, что предлагалось высокому суду – мера и вид наказания по всем составам преступления. И по всем составам преступления была определена мера и вид наказания, соответствующие предложенным в полном объеме. Сомнений в виновности и в том, что данное лицо подлежит именно такой ответственности, не было.

Трагедия произошла 8 октября 2016 года. В качестве орудий расправы несовершеннолетний выбрал бензопилу и топор. Трагедия произошла в одном из торговых центров Минска. В результате его действий погибла 43-летняя продавец. Еще две женщины пострадали. Вину Казакевич признал полностью, однако в содеянном не раскаялся.

Владислав Казакевич, напавший на посетителей ТЦ «Европа», приговорен к 15 годам лишения свободы в колонии общего режима

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

Нападение в ТЦ «Европа» в Минске: 3 марта ожидается оглашение приговора виновнику трагедии
Нападение в ТЦ «Европа» в Минске: 3 марта ожидается оглашение приговора виновнику трагедии
Нападение в ТЦ «Европа» в Минске: прокурор запросил виновнику трагедии 15 лет лишения свободы
Нападение в ТЦ «Европа» в Минске: прокурор запросил виновнику трагедии 15 лет лишения свободы
Минский городской суд
Нападение в ТЦ «Европа» в Минске: 27 февраля продолжатся слушания в Минском городском суде
Безопасность в торговых центрах: нужны ли металлодетекторы и охранники с оружием
Безопасность в торговых центрах: нужны ли металлодетекторы и охранники с оружием
Убивая, слушал музыку для удовольствия: что говорил на суде обвиняемый по делу о резне бензопилой в Минске
Убивая, слушал музыку для удовольствия: что говорил на суде обвиняемый по делу о резне бензопилой в Минске
«Не раскаиваюсь, вину признаю»: в Минске проходит заседание суда по делу о нападении в ТЦ «Европа»
«Не раскаиваюсь, вину признаю»: в Минске проходит заседание суда по делу о нападении в ТЦ «Европа»
Выясняются причины гибели известной белорусской балерины
Нападение в ТЦ «Европа» в Минске: 20 февраля начнутся слушания по уголовному делу
Обвинение по нескольким статьям и заседание в открытом режиме: в Минске судят напавшего на людей в ТЦ «Европа»
Все новости по теме Нападение
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2014. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru