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Власти Австрии усилили контроль на приграничных территориях из-за активности беженцев

10.08.2017 - 08:27

Новости Австрии. Нелегальные мигранты вынудили власти Австрии ввести усиленный контроль на приграничных территориях. В последние дни передвижение групп беженцев на границе приобрело чрезмерную активность. Некоторые переселенцы были задержаны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В связи со сложившейся ситуацией запланированы интенсивные и точечные проверки приграничных территорий с Венгрией, Словакией, Словенией и Италией. Кроме того, особо тщательному досмотру подвергнутся все виды транспорта, въезжающие в страну.

Власти Австрии усилили контроль на приграничных территориях из-за активности беженцев

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