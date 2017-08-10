Власти Австрии усилили контроль на приграничных территориях из-за активности беженцев

Новости Австрии. Нелегальные мигранты вынудили власти Австрии ввести усиленный контроль на приграничных территориях. В последние дни передвижение групп беженцев на границе приобрело чрезмерную активность. Некоторые переселенцы были задержаны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В связи со сложившейся ситуацией запланированы интенсивные и точечные проверки приграничных территорий с Венгрией, Словакией, Словенией и Италией. Кроме того, особо тщательному досмотру подвергнутся все виды транспорта, въезжающие в страну.